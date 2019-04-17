Американский «грузовик» отправился к МКС с площадки в Вирджинии

Ракета-носитель «Антарес» (Antares) с американским грузовым кораблем «Сигнус» (Cygnus) стартовала к Международной космической станции (МКС) с площадки на острове Уоллопс в штате Вирджиния.

Старт ракеты-носителя произошел в 16.46 (23.46 мск), передает ТАСС.

Грузовой корабль, названный в честь астронавта НАСА Роджера Чаффи, погибшего при испытаниях корабля «Аполлон» 27 января 1967 года, доставит на МКС 3 тыс. 450 килограммов грузов – расходные материалы, необходимые для функционирования станции, а также научное оборудование.

Планируется, что «Сигнус» будет пристыкован к МКС вплоть до июля, затем отстыкуется от станции и будет находиться на орбите вплоть до декабря, когда войдет в плотные слои атмосферы и прекратит существование.

В качестве дополнительной полезной нагрузки ракета-носитель выводит на орбиту два микроспутника – 3U Cubesat c аэротермическим спектрометром и Indiana Cubesat, созданный студентами Университета штата Индиана, а также 60 сверхминиатюрых спутников ThinSats, построенных школьниками девяти американских штатов.

Нынешний полет корабля «Роджер Чэффи» станет последним в рамках действующего контракта Northrop Grumman с НАСА. В рамках нового контракта, который будет выполняться с осени 2019 года, компания за шесть полетов доставит на МКС 20 тонн грузов.

Напомним, в сентябре 2018 года Россия заключила контракт на поставку двигателей РД-181 для американских ракетоносителей типа Antares.

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