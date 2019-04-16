Заявки на участие в конкурсе «РДШ – Территория самоуправления» подали более 19 тыс. школьников

Заявки на конкурс «РДШ – Территория самоуправления» в этом году направили более 19 тыс. школьников из всех регионов России.

Прием заявок для участия в конкурсе стартовал 4 октября 2018 года и завершился в понедельник, 15 апреля, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«В этом году конкурс «РДШ – Территория самоуправления» вышел на новый уровень. В прошлом году число участников было 16 тысяч человек, в этом их уже 19 050», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Наиболее активны оказались участники из Красноярского края (978 человек), Кемеровской области (828), Санкт-Петербурга (702) и Нижегородской области (678). В топ-10 также вошли Ставропольский край (588), Республика Татарстан (510), Ростовская область (468), Алтайский край (426), а также Республики Дагестан (396) и Коми (366).

«В программе конкурса появилась образовательная составляющая, благодаря чему изменилось качество проектов, теперь они более проработаны и разнообразны. Участники стали мыслить шире, если в прошлом году их предложения затрагивали только сферу школьного самоуправления, то в этом году много идей, касающихся общественной жизни в целом. Мы видим качественный рост проекта и понимаем, что «Территория самоуправления» доказала свою важность и востребованность», – добавил исполнительный директор РДШ Денис Клебанов.

До конца вторника в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте рдш.рф будет опубликован список полуфиналистов, набравших более 25 баллов. По условиям конкурса, чтобы набрать необходимые баллы, участники должны были пройти как минимум пять тематических этапов из семи возможных.

Также на сайте проекта будет открыта форма подачи своего проекта для экспертной оценки. Оцениваться проекты будут по пяти критериям: оригинальность идеи проекта, значимость проекта в решении социальных задач, адекватность поставленной задачи, опыт команды и стадия реализации проекта. Этап оценки проектов продлится до 15 мая, после чего до конца месяца будет опубликован список финалистов, которые в августе отправятся на тематическую смену в ВДЦ «Орленок». Там же пройдет финал и награждение победителей конкурса.

«Российское движение школьников» проводит конкурс «РДШ – территория самоуправления» с октября 2017 года. Он является одним из проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина. Проект направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик самоуправления, вовлечение учащихся в деятельность РДШ. Участниками конкурса могут стать граждане России, ученики 7–11-х классов – активисты детского самоуправления.

«Российское движение школьников» – это общественно-государственная детско-юношеская организация, созданная 29 октября 2015 года в соответствии с указом президента России. Движение объединяет и координирует образовательные учреждения, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. В движение входят восемь тысяч школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах России – это 18% от общего числа школ. В федеральные и региональные мероприятия, проходящие под эгидой РДШ, вовлечены 200 тыс. школьников.