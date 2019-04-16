Россия в феврале увеличила вложения в госдолг США

Россия в феврале нарастила объем вложений в государственные бумаги США до 14,507 млрд долларов с 13,180 млрд долларов в январе, следует из материалов Минфина США.

При этом на долю долгосрочных облигаций пришлось 6,932 млрд долларов, краткосрочных – 7,575 млрд долларов, передает ТАСС.

Крупнейшими держателями госбумаг США остаются Китай с 1,13 трлн долларов, Япония с 1,07 трлн долларов и Бразилия с 307,7 млрд долларов.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. Так, в апреле вложения сократились с 96 млрд долларов до 48,7 млрд долларов, и затем в мае до 14,9 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на что Банк России променял американские активы и сможет ли он на них заработать.