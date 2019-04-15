Беглов решил проводить внезапные проверки районов Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга осмотрел двор дома №30 на Кубинской улице, после чего заявил, что будет регулярно проводить внезапные проверки районов города.

Беглов остался недоволен тем, что во дворе после зимы остались грязь и огромные лужи. «Почему здесь нет ливневки?» – спросил Беглов у главы Московского района Владимира Ушакова, сообщает «СПБДневник».

Глава района не смог ответить на этот вопрос.

Визит Беглова оказался неожиданным для администрации района: сразу после торжественного запуска газораспределительной станции в Лаголово врио главы города позвонил Ушакову и сообщил ему о своих планах изучить, как убирается территория Московского района.

В конце минувшей недели он уже был здесь с рабочим объездом, но после того визита жители района стали активно присылать Александру Беглову на его страничку «ВКонтакте» фотографии своих плохо убранных дворов. Градоначальник вернулся в Московский район и проинспектировал первый же двор.

Также Беглов проверил состояние детской площадки и зашел в один из подъездов жилого дома.

«Дети сказали, что площадка находится в плохом состоянии. Во дворах осталось много грязи. На газонах паркуются машины. Понятно, что нужно создавать парковки, но нарушать закон тоже нельзя», – сказал Александр Беглов. Он передал Ушакову зеленую папку с поручениями.

В завершение инспекции глава города подчеркнул, что внезапные проверки на территориях будут продолжаться ежедневно.

Кроме того, Александр Беглов добавил, что уже сейчас в городе работают две московские бригады, которые вместе с петербургскими дворниками приводят в порядок улицы и дворы. Это стало возможным благодаря договоренности с мэром Москвы Сергеем Собяниным по обмену опытом в уборке.

«Это не сухие семинары, а непосредственно практика», – подчеркнул Александр Беглов и пригласил петербуржцев на субботник, который состоится в городе уже в эту субботу – 20 апреля.