Сотрудник супермаркета избил покупателя в Москве

Посетитель сетевого магазина получил травму глаза во время конфликта с сотрудником супермаркета.

Инцидент произошел в магазине на улице Грайвороновская в Москве накануне, передает телеканал РЕН-ТВ.

Сообщается, что мужчина пришел в супермаркет, чтобы извиниться за конфликт, возникший у его знакомых с персоналом магазина ранее. Но разговор с менеджером магазина перерос в конфликт, а позже – в драку.

В результате сотрудник магазина нанес несколько ударов посетителю в глаз. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Ранее сообщалось о похожих случаях. Так, сотрудник «Пятерочки» избил двух детей ремнем, а в магазине на Новом Арбате персонал напал на посетителя, ударив его тележкой.