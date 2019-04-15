Жители Казани вызвали МЧС из-за концерта Макса Коржа

В Казани жители вызвали спасателей, приняв концерт Макса Коржа за землетрясение.

«С 21.23 до 23.00 мск 14 апреля поступали сообщения о том, что по адресам: Казань, улица Чистопольская, дома 41, 43, 38, улица Четаева, дом 34, улица Мусина, дом 1, происходит вибрация домов. Произведен объезд домов, проведен опрос жителей данных домов, которые вышли на улицы», – рассказали в главном управлении МЧС России по Татарстану РИА «Новости».

Жители рассказали, что толчки повторялись с периодичностью в 15 минут, из-за чего тряслись люстры, ощущалась небольшая вибрация.

Спасатели установили, что эпицентром толчков было здание дворца спорта «Татнефть-Арена», где шел концерт Коржа. После окончания мероприятия вибрации прекратились, угроз обрушения зданий нет.