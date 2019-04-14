Милонов рассказал о полученных в конфликте на штрафстоянке ушибах

Депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга составили протокол по факту нападения на него, и рассказал о зафиксированных у него ушибах.

«Суть конфликта заключалась в том, что они требовали внести деньги наличными, без промедления, иначе будет хуже. Меня ударили дверью, видя, что там есть видеофиксация», – приводит его слова ТАСС.

Милонов заверил, что он сразу представился, показал депутатское удостоверение и вел себя корректно. Он отметил, что «не мог ответить, как любой мужик», так как является депутатом, и обратился в полицию. «Полиция составила протокол, я зафиксировал [в нем], что у меня ушибы, чтобы они потом не пытались отвертеться», – сообщил парламентарий.

Ранее в воскресенье Милонов сообщил, что его избили в Санкт-Петербурге на штрафстоянке на дороге на Турухтанные острова. Депутат раскрыл подробности инцидента, уточнив, что помогал другу, у которого эвакуировали авто.

Позднее в Сети было опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке с участием Милонова.