Опубликовано видео с пылающим после падения на улицу в Бразилии самолетом

В субботу на улицу в городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии упал легкомоторный самолет, погиб один человек; в Сети опубликовано видео последствий авиакатастрофы.

На улицу упал легкомоторный четырехместный самолет Socata ST-10 Diplomate. После падения воздушное судно загорелось, сообщают «Вести.ру».

Погиб один человек, находившийся на борту.

В Сети опубликовано видео с пылающим самолетом.