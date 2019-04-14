У ночного клуба в Москве произошла стрельба

На Кутузовском проспекте в Москве произошла стрельба, которую устроили посетители ночного клуба, сообщают СМИ.

Между посетителями ночного клуба произошел конфликт. В одного из молодых людей выстрелили, его отвезли в больницу, однако он отказался от госпитализации, сообщает РЕН-ТВ.

В конфликте принимал участие до 15 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили, что был конфликт – около клуба подрались двое мужчин. Утверждается, что очевидец инцидента решил разнять конфликтующих и получил ножевое ранение. Злоумышленники скрылись.