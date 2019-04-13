Водителя примотали скотчем к столбу на АЗС в Киеве

В Киеве на одной из заправок агрессивного водителя, который до этого стал виновником ДТП, примотали скотчем к столбу.

Водитель автомобиля Ford находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал аварию. После этого он и пассажирка, которая также была нетрезвая, начали угрожать водителю иномарки, сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

Девушка сперва бросалась на окружающих ее людей пустой в пустой бутылкой воды, однако вскоре она успокоилась, а вот буйного мужчину в итоге пришлось примотать скотчем к столбу.