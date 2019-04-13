РПЦ объяснила популярность рэпера Гнойного знанием Достоевского

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13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 13:02  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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Как проходит арзамасский эксперимент по преодолению бедности

Вероника и Максим Петровы - яркий пример успешной практики социального контрактаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Что делать, если из-за сложной ситуации в жизни вы оказались в полной нищете и безнадежности? Специальный механизм для массового решения этой проблемы сегодня внедряется в России. Газета ВЗГЛЯД ознакомилась с тем, как проходит особый эксперимент по преодолению бедности – и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин уже готов предложить участие в нем десяткам тысяч семей. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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            РПЦ объяснила популярность рэпера Гнойного знанием Достоевского

               13 апреля 2019, 12:17
            Фото: vk.com/slavakpss
            Текст: Евгения Шестак

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            Рэпер Гнойный, выступающий также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, стал известным благодаря знанию творчества Федора Достоевского, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

            На таком примере он объясняет своим студентам пользу чтения русской классики, передает РИА Новости.

            «Мы не знаем, каким мир будет через пять лет. В связи с этим я парадоксальным образом нашел ответ, зачем читать сложные книги, большие тексты», – заявил Легойда.

            По его словам, он долго не мог найти весомый аргумент в пользу чтения, который бы сразу же убедил современную молодежь. Однако он все-таки убедил слушателей, что увлечение литературой становится важным конкурентным преимуществом современных студентов, и в любом случае «где-то выстрелит».

            «Они сейчас увлекаются рэп-баттлами. И там есть рэпер Гнойной. Одно из его прозвищ это «Соня Мармеладова». Юноша читал! И, может быть, он стал знаменитым рэпером не потому, что он ловко матерится (а кто у нас не матерится), а потому, что помимо того, что он владеет какими-то азами нецензурной брани, он еще и читал Достоевского?» – отметил Легойда.

            Напомним, состоявшийся в августе 2017 года баттл рэперов Гнойного и Oxxxymiron'а стал одним из самых популярных видео на YouTube. Настоящее имя Гнойного – Вячеслав Машнов. 


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