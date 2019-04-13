РПЦ объяснила популярность рэпера Гнойного знанием Достоевского

Рэпер Гнойный, выступающий также под псевдонимами Слава КПСС и Соня Мармеладова, стал известным благодаря знанию творчества Федора Достоевского, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

На таком примере он объясняет своим студентам пользу чтения русской классики, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, каким мир будет через пять лет. В связи с этим я парадоксальным образом нашел ответ, зачем читать сложные книги, большие тексты», – заявил Легойда.

По его словам, он долго не мог найти весомый аргумент в пользу чтения, который бы сразу же убедил современную молодежь. Однако он все-таки убедил слушателей, что увлечение литературой становится важным конкурентным преимуществом современных студентов, и в любом случае «где-то выстрелит».

«Они сейчас увлекаются рэп-баттлами. И там есть рэпер Гнойной. Одно из его прозвищ это «Соня Мармеладова». Юноша читал! И, может быть, он стал знаменитым рэпером не потому, что он ловко матерится (а кто у нас не матерится), а потому, что помимо того, что он владеет какими-то азами нецензурной брани, он еще и читал Достоевского?» – отметил Легойда.

Напомним, состоявшийся в августе 2017 года баттл рэперов Гнойного и Oxxxymiron'а стал одним из самых популярных видео на YouTube. Настоящее имя Гнойного – Вячеслав Машнов.