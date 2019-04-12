Калининград присоединился к акции «День работы на день заботы»

«Основная идея акции – обратить внимание людей на то, что существуют неравнодушные супер-мамы, которые готовы дарить любовь не только своим детям, но и тем ребятам, которые находятся в трудной ситуации», – сказала газете ВЗГЛЯД представитель калининградской администрации Виктория Туманова.

«Люди должны знать о таких великих женщинах, которые вкладывают частичку себя в каждого маленького ребенка, – подчеркнула сотрудница пресс-службы правительства Калининградской области Виктория Туманова. – Супер-мамы выхаживают деток, которые находятся в больнице, помогают им преодолеть стресс, возникающий до и после операции», – рассказала Туманова. Она уточнила, что «в основном это те дети, от которых отказались родители, или те, кого забрали из социально-неблагополучных семей».

Она отметила, что в акции «День работы на день заботы» приняло участие 7 регионов, кроме Калининграда, это Новосибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Казань, Пермь.

Накануне «Комсомольская правда» сообщила, что Калининград присоединился к акции «День заботы за день работы». В рамках благотворительного мероприятия любой желающий может пожертвовать часть своего заработка (например, стоимость часа или нескольких часов работы) на зарплату нянь, которые помогают малышам-сиротам в больницах.

Координатор калининградского Благотворительного центра «Верю в чудо» Таисия Белявская считает, что акция поможет привлечь внимание общества к этой проблеме. По ее словам, собранные от мероприятия деньги будут потрачены на оплату непрофессиональных нянь, которые следят за детьми, и на расходные материалы: памперсы, одежду, а также на специальные смеси, которым нужны некоторым категориям детей.

«Каждый человек может зайти на сайт акции «День работы за день заботы», вбить свою зарплату в социальный калькулятор и посчитать, сколько стоит ваш рабочий час, сколько заботы вы готовы подарить, если один час работы няни стоит 180 рублей», – пояснила Белявская.

Она добавила, что в год на работу нянь в городе требуется всего 8 миллионов рублей – «зарплаты не такие большие, а нянь много». По статистике за прошлый год, количество детей-сирот, проходящих лечение в калининградских больницах, составило восемь тысяч.