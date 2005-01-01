Кононенко: Что бы американцы ни сделали с Ассанжем, процесс уже не остановить

Журналист Максим Кононенко заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован за попытку показать, что «секретов в современном прозрачном мире не существует», но что бы США ни сделали с австралийцем, этот процесс уже не остановить.

«Люди изменчивы. Людям свойственно менять свои заключения в зависимости от контекста. Иногда люди говорят, что чудес не бывает. А иногда – что чудеса все же случаются. Чудом было то, что человек, открывший миру правду о позорных закулисных делах властей США, смог на протяжении многих лет скрываться от беспощадной американской машины мести. Но поскольку чудес не бывает, он все же оказался в руках у этой машины», – написал Кононенко в Facebook.

Он также отметил, что историческая миссия Ассанжа состоит не в публикации секретных документов, «а в том, что он показал: никаких секретов в современном прозрачном мире не существует. И продолжать вести себя в этом новом прозрачном мире так же, как во времена шифровальной машины Энигма, уже не получится».

«Но менять свое поведение в этом мире никто из правительств не захотел. И вместо того, чтобы соответствовать прозрачному миру, правительства решили замазать эту прозрачность. Грязно-серой масляной краской. Чтобы продолжать творить за этой закрашенной прозрачностью то же, что и во времена шифровальной машины Энигма. Но ничего не получится. Современным технологиям эта древняя, как шифровальная машина Энигма, масляная краска на окнах уже не помеха. И что бы американцы ни сделали с Ассанжем, сам процесс уже не остановить», – добавил журналист.

В четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж задержан по запросу властей США. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

США сейчас обвиняют Ассанжа в сговоре с экс-военнослужащим Челси Мэннинг и публикации похищенных служебных документов. Минюст США сообщал, что в случае вынесения обвинительного приговора Ассанжу грозит до пяти лет тюрьмы. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.