В России ликвидированы более 70% незаконных свалок

На территории России ликвидированы более 70% из 40 тыс. незаконных свалок, вопрос о способах ликвидации оставшихся будет решаться с учетом научных обоснований в рамках федерального проекта «Чистая страна», заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«За 2018 год Росприроднадзором в результате рейдовых осмотров было выявлено более 40 тыс. незаконных свалок, незаконных мест размещения отходов. На сегодняшний день более 70% из них были ликвидированы», – сказала она, передает ТАСС.

По словам Радионовой, не существует единого решения для всех остающихся свалок. «Для этого существует экологическая экспертиза на технологию. Каждая организация, которая возьмет на себя ответственность … для рекультивации этих объектов должна будет пройти экологическую экспертизу, защитить технологию и показать, что она наиболее оптимальная», – сказала Радионова.

По ее словам, где-то это будет компостирование, где-то сжигание, где-то повторная сортировка и утилизация коммунальных отходов.

Нацпроект «Экология» рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России грядет цивилизационный прорыв в области обращения с отходами ради повышения экологического благополучия и создания современной технологичной отрасли за шесть лет.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД