Рогозин утвердил создание банка для «наведения порядка» в Роскосмосе

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка; регулятор станет финансовым инструментом, позволяющим «быстро наводить порядок».

Новый банк образован на базе Фондсервисбанка, председателем совета директоров которого был в ноябре 2018 года избран Рогозин. 100% акций новой структуры (больше 11,3 трлн ценных бумаг) находятся в собственности Роскосмоса, передает ТАСС.

«Внести изменения в устав акционерного общества «Фондсервисбанк» (...) следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке – акционерное общество «Роскосмосбанк», на английском языке – JSC «Roscosmosbank», – указывается в документе.

Источник, близкий к руководству новой кредитной организации, сообщил, что Роскосмосбанк будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно- договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли».

«То есть появляется финансовый инструмент, позволяющий быстро наводить порядок по всей кооперации», – пояснил он.

Фондсервисбанк основан в 1994 году, главным акционером (78,88%) являлась Столичная трастовая компания «Союз».

Банк специализировался на обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей, в том числе Роскосмоса.

В феврале 2015 года ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Фондсервисбанком при участии Новикомбанка, а в мае 2018 года привлек Роскосмос в качестве инвестора к его санации.

Тогда Рогозин заявлял, что в Фондсервисбанке «осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».

Отметим, что в 2017 году дело о хищении средств Роскосмоса со счетов Фондсервисбанка было возбуждено после обращения гендиректора госкорпорации Игоря Комарова к президенту России Владимиру Путину.