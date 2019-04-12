Трамп захотел посетить в Японии турнир по сумо

Президент США Дональд Трамп собирается во время визита в Японию, который запланирован на конец мая, посетить турнир по сумо, сообщает Киодо.

Японская ассоциация сумо начала приготовления к весеннему турниру на кубок императора, который совпадает со временем визита Трампа в Японию, передает ТАСС.

Заключительный и наиболее интересный день первенства приходится на 26 мая. Зачастую исход турнира решается в воскресной схватке екодзун – обладателей наивысшего ранга в сумо. Сейчас в Японии двое екодзун – абсолютный рекордсмен Белый Феникс Хакухо и Какурю. Оба атлета являются уроженцами Монголии.

В случае, если визит состоится, Трамп станет первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Нарухито, который взойдет на престол 1 мая после отречения своего отца Акихито. Последний визит Трампа в Японию состоялся в ноябре 2017 года.

Напомним также, 10 февраля в Токио стартовал чемпионат Японии по самбо на Кубок президента России.

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