Фигурант дела Калви освобожден под домашний арест за содействие следствию

Один из фигурантов дела основателя Baring Vostok Майкла Калви Алексей Кордичев освобождается под домашний арест, так как он «способствует раскрытию преступления», сообщил следователь в ходе заседания суда.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СК попросил суд перевести Калви под домашний арест, в Минфине поддержали ходатайство.

В феврале основателя Baring Vostok и еще четырех сотрудников фонда задержали, их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей. Калви отвергает обвинения.

16 февраля суд арестовал основателя Baring Vostok.