Большинство россиян пришли к выводу, что сейчас не стоит брать кредиты

По данным ВЦИОМ, более двух третей опрошенных россиян считают, что в настоящее время стоит отказаться от крупных займов в банках, и почти такой же процент респондентов стараются тратить как можно меньше.

«Большинство опрошенных (69%) не считает возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Две трети россиян (68%) ориентированы на сберегательное поведение – они считают необходимым сократить повседневные расходы», – сообщает ВЦИОМ.

Индекс кредитного доверия, который отражает мнение россиян по поводу благоприятности настоящего времени для кредитования, сохранился примерно на уровне предыдущих месяцев, передает ТАСС.

При диапазоне от 10 до 90 пунктов в марте он составил 28, в феврале – 27, а в январе – 24 пункта. Отмечается, что лишь 15% опрошенных россиян считают настоящее время подходящим для крупных кредитов.

48% респондентов считают, что свободные деньги лучше положить банк. Этот показатель практически не изменился за год. А 29% опрошенных думают, что стоит забрать свои вклады из банков. Более половины (55%) сказали, что не готовы сейчас к крупным покупкам, а 23% думают, что в настоящее время можно совершать крупные покупки.

«Индикаторы потребительских настроений остаются противоречивыми. Практически невозможно определить, в какую сторону развернется тренд поведения домохозяйств и закрепится ли наметившаяся в прошлом году тенденция к более активным тратам», – прокомментировал результаты опроса руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб.

Опрос был проведен 26 марта 2019 года. В нем приняли участие 1 тыс. 600 человек из России, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.