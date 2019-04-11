ЦБ установил курсы валют на пятницу

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11 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Задержание Ассанжа связали с усилением давления США на Латинскую Америку
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Российские садоводы совершили «яблочный прорыв»
США ставят перед Россией ряд неприемлемых условий
Конфликт в Госдуме напомнил о пользе мата
Санкции США довели Судан до путча
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Антипутинский джихад Порошенко подходит к концу
Андрей Манчук, политолог
Основная часть населения Украины настроена поддержать против Порошенко кого угодно – и, судя по ироническим комментариям украинских избирателей, многие из них вполне готовы увидеть в качестве альтернативы самого Владимира Путина. Подробности...
Россия играет в Катаре на новой шахматной доске
Кирилл Бенедиктов, российский писатель, историк, политолог
Если бы Москва действовала по примеру Вашингтона, она давно вышла бы из структур, где в ближайшей перспективе не будет возможности сформировать коалицию союзников. Однако российская внешняя политика руководствуется иными принципами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Салют из Москвы нормальным людям Одессы
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 6 комментариев
Опубликовано первое в истории фото черной дыры
Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему мируПодробности...
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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