ЦБ установил курсы валют на пятницу

Установленный Банком России на пятницу, 12 апреля, курс доллара опустился на 34 копейки и составил 64,3991 рубля, евро потерял 29 копеек и составил 72,6551 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 68,1143 рубля, передает ПРАЙМ.

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