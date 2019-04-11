Рогозин предложил способ лечить «детские болезни» спутников

Новые решения, разработанные для спутников, сначала должны испытываться на внешнем борту Международной космической станции (МКС), и уже после «излечения детских болезней» они в составе аппаратов будут отправлены на свою орбиту, предложил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин выступил с предложением «сначала отправлять на МКС» и «вешать на внешний борт» все «новые решения по электропитанию, по ретрансляции, по каким-то приборам», и «после излечения «детских болезней» аппараты будут отправляться на соответствующие орбиты», передает «Комсомольская правда».

Он не исключил, что прототипы после тестирования могут отправляться на орбиты «за счет электродвигательных силовых установок».

Ранее Рогозин отверг идею проведения военных экспериментов на МКС, заявив, что станция «в силу своего интернационального характера» не предназначена для данной цели.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД