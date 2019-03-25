Рогозин отреагировал на сообщениях о военных экспериментах на МКС

Международная космическая станция в силу своего интернационального характера не предназначена для проведения военных экспериментов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин сказал, что Роскосмос пока не планирует никаких военных экспериментов на МКС. «Это несуразица, потому что станция гражданская. Как можно проводить военные эксперименты при смешанном экипаже, с американцами?» – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что теоретическая возможность для таких экспериментов есть. В качестве примера он привел советские станции «Алмаз».

Ранее в журнале «Русский космос» (каждый новый номер журнала выкладывается на сайт Роскосмоса) была опубликована информация, согласно которой РКК «Энергия» предложила новый принцип формирования долгосрочной программы целевых работ на МКС. В списке возможных экспериментов, проводимых на станции, фигурировал раздел военно-прикладных.