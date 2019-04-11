Депутаты Амурской области привезли Ким Чен Ыну подарок

Делегация законодательного собрания Амурской области, находящаяся с визитом в Пхеньяне, передала председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну подарок, сообщили в посольстве России в столице Северной Кореи.

В посольстве уточнили, что подарком Ким Чен Ыну стала картина с изображением Бурейской ГЭС, которая находится на реке Бурея в Амурской области. Эту крупнейшую на российском Дальнем Востоке электростанцию в 2011 году посетил лидер КНДР Ким Чен Ир. В настоящее время на территории ГЭС установлен памятный знак об этом событии, передает ТАСС.

По информации российского диппредставительства, подарок лидеру КНДР был передан 10 апреля в ходе встречи делегации с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Су Еном, который возглавляет в ЦК международный отдел.

Совместная делегация политических партий законодательного собрания Амурской области, которую возглавляет председатель заксобрания Вячеслав Логинов, прибыла в Пхеньян 8 апреля. Визит представителей этого дальневосточного региона России в столицу КНДР продлится до пятницы.

Напомним, на прошлой неделе Пхеньян посетил руководитель МВД России Владимир Колокольцев.

Отметим, южнокорейская пресса сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.