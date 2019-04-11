Депутаты Амурской области привезли Ким Чен Ыну подарок

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11 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 07:21  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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В чем сложность подсчета украинского ущерба Крыму

Владычество «незалежной» Украины оставило крымчанам повсеместную разрухуФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Мы еще не знаем точной суммы ущерба, причиненного Украиной Крыму. По моей оценке, это больше 1 трлн рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он возглавил рабочую группу, которая и должна определить сумму претензий к Киеву за развал и разорение, царившие на полуострове все 23 года украинского руководства. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Салют из Москвы нормальным людям Одессы

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В Одессе живут люди. Большинство из которых – нормальные. Такие, для которых словосочетание «память о войне» значит то же, что для меня и для миллионов других людей. И они точно увидят эти 12 залпов из столицы Победы. Подробности...
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Выборы в Израиле не принесли сенсаций, но добавили ясности

Антон Любич, экономист
На этих выборах Нетаньяху, несмотря на всю критику, получил наивысший результат поддержки в своей политической карьере. Нам же в России, глядя на израильские выборы, стоит задуматься над двумя вещами. Подробности...
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Россия будет прирастать Арктикой

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В США признают, что игнорировали Арктику в последние годы и что теперь, когда проявили запоздалый интерес, им непросто будет нагнать основных конкурентов в регионе. Однако «непросто» – не значит «невозможно». Подробности...
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            Депутаты Амурской области привезли Ким Чен Ыну подарок

            11 апреля 2019, 06:56

            Текст: Антон Никитин

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            Делегация законодательного собрания Амурской области, находящаяся с визитом в Пхеньяне, передала председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну подарок, сообщили в посольстве России в столице Северной Кореи.

            В посольстве уточнили, что подарком Ким Чен Ыну стала картина с изображением Бурейской ГЭС, которая находится на реке Бурея в Амурской области. Эту крупнейшую на российском Дальнем Востоке электростанцию в 2011 году посетил лидер КНДР Ким Чен Ир. В настоящее время на территории ГЭС установлен памятный знак об этом событии, передает ТАСС.

            По информации российского диппредставительства, подарок лидеру КНДР был передан 10 апреля в ходе встречи делегации с заместителем председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) Ли Су Еном, который возглавляет в ЦК международный отдел.

            Совместная делегация политических партий законодательного собрания Амурской области, которую возглавляет председатель заксобрания Вячеслав Логинов, прибыла в Пхеньян 8 апреля. Визит представителей этого дальневосточного региона России в столицу КНДР продлится до пятницы.

            Напомним, на прошлой неделе Пхеньян посетил руководитель МВД России Владимир Колокольцев.

            Отметим, южнокорейская пресса сообщала, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел бы посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом.


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