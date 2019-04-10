Суд Италии решил не основываться на внешности жертвы изнасилования при вынесении вердикта

Верховный кассационный суд Италии вернул для повторного рассмотрения дело об изнасиловании, фигурантов которого освободили от наказания в связи с «мужеподобностью» жертвы, сообщили итальянские СМИ.

Предыдущее решение суда отменили по причине «иррелевантных из-за своей эксцентричности» факторов, в частности «внешности жертвы», передает РИА «Новости».

В мотивации такого решения сообщается, что внешность жертвы изнасилования не может стать причиной для вынесения любого приговора. Также высокий суд отметил, что отменившая преступникам приговор коллегия чересчур «безоговорочно приняла» заявления обвиняемых, не прибегнув «к серьезному критическому сопоставлению» обстоятельств вынесения самого первого приговора.

Повторное рассмотрение дела на этот раз будет проходить в апелляционном суде Перуджи из соседней области Умбрия.

В 2015 году двух мужчин осудили за изнасилование женщины, однако апелляционный суд снял обвинения с обоих по причине того, что версия жертвы была якобы неправдоподобной в связи с ее «непривлекательной» внешностью. Пострадавшая утверждала, что ее опоили наркотиками, а второй стоял на страже. При этом врачи подтвердили наличие у женщины травм, характерных для изнасилования.

После оправдания преступников в Италии начались митинги, а решение апелляционного суда заставило высшую судебную инстанцию Италии вмешаться. На дело также обратил внимание глава минюста Альфонсо Бонафеде, отправивший проверку в суд, который отменил обвинительный приговор. Верховный кассационный суд Италии отменил предыдущее решение апелляции и постановил вынести новый вердикт.