КСИР пообещал симметрично ответить на атаку любой страны

Корпус стражей исламской революции (КСИР) симметрично ответит на атаки любой страны, но ответа на израильские авиаудары в Сирии пока нет из-за нежелания развязывать войну, заявил председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише.

«Где бы ни была осуществлена атака на наши силы, ответ будет симметричным. Премьер-министр Израиля (Биньямин) Нетаньяху не раз говорил, что его страна атакует наши позиции в Сирии. Одна из причин того, почему мы не обращаем внимание (на атаки) – мы не хотим, чтобы Сирия превратилась в арену войны, мы говорим о стабильности в этой стране», – заявил Фалахатпише, отвечая на вопрос о том, каким будет ответ КСИР на возможные авиаудары США по их позициям.

Он отметил, что симметричный ответ будет на атаку «любой страны», передает РИА «Новости».

Фалахатпише также заявил, что решение США о внесении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций доказывает связь самих США с террористами.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что внесет КСИР в список иностранных организаций, которые США считают террористическими. В МИД России раскритиковали признание КСИР террористами.

Высший совет национальной безопасности Ирана, назвав безосновательным принятое Вашингтоном решение, признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты «государством – спонсором терроризма».