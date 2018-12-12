Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в третьем фильме из цикла о суперагенте, умерла на 78-м году жизни.

«Нам очень жаль, что Таня Мале, сыгравшая Тили Мастерсон в «Голдфингер», ушла из жизни. Мысленно мы с ее семьей и друзьями в это печальное время», – говорится в официальном Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Причины смерти актрисы не указаны.

Таня Мале начала свою карьеру еще подростком в качестве модели. В 1950-1960 годы ее лицо было одним из самых узнаваемых.

В 1964 году она сыграла роль девушки Джеймса Бонда Тилли Мастерсон в третьем фильме из цикла о британском суперагенте «Голдфингер» – это ее первая и единственная работа в кино. После съемок Таня продолжила сниматься в рекламе.

Ранее исследователи новозеландского Университета Отаго пришли к выводу, что герой Джеймс Бонд страдает от хронического алкоголизма в тяжелой форме.