Мужчина умер во время конкурса по поеданию блинов

Во Владимире мужчине стало плохо на соревнованиях по поеданию блинов; приехавшая на место инцидента скорая констатировала смерть.

Окружающие пытались помочь мужчине до приезда медиков, но не смогли, сообщает местное издание «Зебра ТВ».

Точная причина смерти владимирца пока не установлена.

При этом в мэрии Владимира факт несчастного случая не подтверждают: чиновники заверяют, что ни на одной из праздничных площадок подобных инцидентов зафиксировано не было.