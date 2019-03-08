Грузия подключила балет к «борьбе против оккупации»

«Королевский национальный балет Грузии» выступит в Москве 10 апреля с программой «Огонь Грузии», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Руководитель труппы Гела Поцхишвили в интервью телекомпании «Рустави-2» заявил, что «дистанцируется от политики», однако подчеркнул в то же время, что «своим выступлением мы покажем «оккупантам», что мы можем».

«Мы едем в Москву не для того, чтобы развлекать кого-то, а чтобы продемонстрировать, что нас не сломят», – заявил он.

Грузия после войны 2008 года обвиняет Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии. Между двумя странами нет дипломатических отношений.