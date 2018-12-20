МИД Китая назвал отношения с Россией образцом сотрудничества крупных держав

Китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства следует считать образцом взаимодействия между крупными мировыми державами, заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД КНР подчеркнул, что отношения России и Китая «стали образцом сотрудничества между крупными мировыми державами», передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что Москва и Пекин продолжат развивать отношения в самых различных сферах и искать новые возможности для взаимодействия.

«Помимо традиционного взаимодействия в энергетической сфере, мы будем развивать сотрудничество в новых сферах высоких технологий, сельское хозяйство, электронную торговлю, а также финансовые услуги», – сказал китайский министр.

«Мы верим, что, в соответствии с политической линией, обозначенной лидерами Китая и России, наши связи вступят на новый этап развития», – отметил Ван И.

Он подчеркнул, что Россия и Китай намерены тесно координировать взаимные действия на международной арене и будут совместно твердо отстаивать глобальную стратегическую безопасность и принципы устава ООН.

По словам министра, благодаря сотрудничеству Москвы и Пекина международная ситуация становится более стабильной. «Если Китай и Россия продолжат действовать сообща, в мире будут поддерживаться мир, безопасность и стабильность», – резюмировал Ван И.

Напомним, в конце прошлого года президент России Владимир Путин оценил значимость российско-китайских отношений.