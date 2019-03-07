РАН решила обсудить с американскими коллегами космические исследования

Российская академия наук (РАН) обсудит с коллегами из США космические исследования и вопросы контроля над вооружением, рассказал вице-президент РАН Юрий Балега.

Российские ученые проведут в США встречи с представителями национальной академии наук, инженерной и американской медицинской академий, передает ТАСС.

На встречах, в частности, будет затронута тема освоения Венеры и Луны, говорится в сообщении. Помимо этого, стороны обсудят лечение заболеваний мозга, в том числе, онкологических, вопросы обращения ядерных отходов и борьбу с терроризмом.

Сообщается, что во время визита делегация РАН встретиться с коллегами из NASA и послом России в США, а также подпишет соглашение о сотрудничестве с американской национальной академией наук.

Ранее в РАН оценили вероятность инсценировки высадки американцев на Луну.