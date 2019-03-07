Южнокорейская разведка заподозрила КНДР в обогащении урана

Национальная разведслужба Республики Корея (НРС) утверждает, что КНДР якобы продолжает использовать установки по обогащению урана в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбене.

По словам директора НРС Со Хун, накануне саммита лидеров США и КНДР установки по обогащению урана «продолжали нормальную работу», передает ТАСС.

Кроме того, глава южнокорейской разведки утверждает, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в северокорейском исследовательском центре в пригороде Пхеньяна, где, как считается, производятся несколько моделей северокорейских баллистических ракет, включая межконтинентальную «Хвасон-15».

Напомним, в ходе ханойского саммита 27-28 февраля лидер КНДР Ким Чен Ын предложил Дональду Трампу демонтировать комплекс в Йонбене в обмен на частичную отмену санкций.

Однако президент США отверг это предложение, потребовав от Пхеньяна ликвидировать ряд других объектов. В итоге саммит завершился без подписания соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Ким Чен Ын устроил Трампу «горькое поражение».