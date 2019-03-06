Штаб-квартиру банковского регулятора ЕС перенесли из Лондона в Париж

Министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо, госсекретарь при министерстве экономики и финансов страны Аньес Панье-Рюнаше и временный председатель Европейского банковского агентства Йо Свингедоу подписали соглашение о переводе штаб-квартиры организации из Лондона в Париж.

По словам временного председателя Европейского банковского агентства, «Париж сегодня является основным местом для финансовых рынков и важным центром для всех финансовых игроков и заинтересованных сторон в этом секторе благодаря его прочным связям с другими финансовыми центрами в Европе», передает ТАСС.

«После более чем восьми лет пребывания [EBA – European Banking Authority] в Лондоне Париж вскоре откроет свои двери для размещения агентства, которое начнет работать на своем новом месте в [деловом квартале Парижа] Дефанс с 3 июня», – сообщил Свингедоу.

Напомним, в ноябре 2017 года министры входящих в ЕС стран на заседании Совета Евросоюза по общим вопросам договорились перенести штаб-квартиру Европейского банковского агентства из Лондона в Париж после завершения всех процедур Brexit.