«Команда Республики Коми» открыла набор талантливых управленцев

С 6 марта в Коми стартует региональный конкурс «Команда Республики Коми» на включение в резерв управленческих кадров республики.

К участию приглашаются высококвалифицированные специалисты, имеющие активную гражданскую позицию, желающие занять руководящие должности в органах власти и участвовать в решении задач развития Республики Коми, говорится в сообщении на официальном портале региона.

Кандидаты должны быть гражданами России, без судимости, в возрасте от 25 до 50 лет, с высшим образованием не ниже уровня специалитета или магистратуры, с опытом руководящей деятельности не менее трех лет.

Проверку соответствия кандидата критериям конкурса можно пройти на специальном сайте, ответив на семь простых вопросов анкеты.

Если кандидат соответствует требованиям, сайт сообщит, какие документы и куда необходимо предоставить для участия.

Рруководитель администрации главы Республики Коми Михаил Порядин отметил, что в управлении республикой, в развитии ее экономики «принимали участие честные, неравнодушные, энергичные специалисты, профессионалы своего дела, способные максимально реализовать себя в родном регионе».

«Мы заинтересованы, чтобы органы власти, муниципальные образования и предприятия республики пополнились достойными кадрами, желающими работать на благо жителей Коми», – добавил он.

В рамках конкурсных испытаний кандидатам будет предложено пройти тестирование и собеседование.

У победителей конкурса будет возможность пройти обучение по специальной образовательной программе и тем самым повысить уровень управленческих компетенций и профессиональных навыков. Программа включает в себя дистанционные курсы повышения квалификации по основным направлениям государственного управления и тренинги на повышение личной эффективности.

Также победителям предоставят возможность принять участие в совещаниях органов власти, где они смогут высказать свои предложения по совместной работе, наладить и развить деловые связи.

За каждым резервистом будет определен наставник из числа министров, их заместителей и топ-менеджеров крупных предприятий региона. Такая система наставничества призвана ускорить назначение резервистов на руководящие должности.

Прием заявлений от кандидатов на участие в конкурсе продлится до 29 марта 2019 года.

Резерв управленческих кадров формируется для замещения должностей государственной гражданской службы региона категории «руководители» высшей и главной групп, должностей муниципальной службы в Республике Коми высшей и главной групп, должностей руководителей государственных учреждений и государственных унитарных предприятий и их заместителей.

Принципы и порядок формирования резерва управленческих кадров, а также порядок организации работы с ним определены в положении о резерве управленческих кадров Республики Коми, утвержденном Указом главы региона от 3 августа 2018 года № 57.

Организатор конкурса «Команда Республики Коми» – комиссия по формированию резерва управленческих кадров Республики Коми.