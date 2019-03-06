В Крыму отреагировали на исправление Google ошибки с картами

После ситуации с исправлением принадлежности Крыма на карте компании Google следует сделать соответствующие изменения и в отношении других стран, заявил замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

Первых выразил надежду, что «Google продолжит прилагать усилия для объективного отображения названий и границ в отношении Крыма и в других странах, правительство которых вводит в заблуждение своих граждан относительно принадлежности Республики Крым», передает РИА «Новости».

Он также призвал Google в вопросе отображения Крыма на своих картах по всему миру занять однозначную и справедливую позицию, согласно которой Крым является частью России.

Ранее Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.

Напомним, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google, чтобы обсудить нарушение Конституции в связи с отображением принадлежности Крыма на картах.

В американской компании признались, что принадлежность региона иногда может неправильно отражаться на ее картах для российских пользователей.

Позднее представители организации пообещали исправить эту ошибку.