Дочь экс-президента Узбекистана отправили в колонию

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова переведена в колонию общего режима в связи со злостным нарушением условий отбывания наказания, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

«Яшнабадским районным судом... принято определение о замене наказания осужденной Г. Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В публикации прокуратуры республики отмечается, что «осужденная Г. Каримова в ходе отбытия наказания систематически нарушила установленные судом обязательства».

По данным генпрокуратуры Узбекистана, Каримова неоднократно использовала средства связи и активно препятствовала возмещению нанесенного ею ущерба.

Напомним, в июле 2017 года дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой было предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 декабря 2017 года Гульнара Каримова была приговорена к 10 годам лишения свободы. Впоследствии, по соображениям гуманности и принимая во внимание обязательства осужденной по возвращению нажитых преступным путем средств, суд заменил ранее назначенное наказание на ограничение свободы на срок 5 лет.

Отбывать наказание Каримова должна была по месту жительства своей дочери Иман, соблюдая ряд ограничений: не покидать жилище, не пользоваться средствами связи и интернетом. Кроме того, она была обязана возместить ущерб, нанесенный Узбекистану, который, согласно материалам двух уголовных дел, оценивался почти в 2 млрд долларов.