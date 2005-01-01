Дмитрию Гордону пригрозили убийством за нелюбовь к Бандере

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что ему угрожают убийством после того, как в одном из интервью он заявил, что не любит лидера украинских националистов Степана Бандеру.

Речь идет о его интервью украинскому порталу «Политека», в котором Гордон признался, что не любит Бандеру. Он также призвал на время отбросить споры о том, является ли он героем или нет. Его идеологию он назвал «предтечей многих межнациональных проблем на Украине». Отрывок из интервью Гордон показал на своем YouTube-канале.

После этого экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион назвала Гордона подлецом и заявил, что он должен умереть в муках. К ней присоединился замглавы Кировоградского облсовета Игорь Степура, который заявил, что Гордон должен «сдохнуть вслед за Олесем Бузиной».

Гордон назвал Фарион «психически больным человеком», а Степуре пообещал при встрече «вырвать кадык». Также он пообещал обратиться в генпрокуратуру, СБУ и МВД Украины с требованием отреагировать на призывы его убить.

Напомним, недавно Гордон дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, где, среди прочего, раскрыл «секретные подробности» Крымской весны.