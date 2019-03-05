Putin Team организовала выступление Сергея Гармаша для ветеранов ВОВ в Петербурге

Творческий вечер с участием народного артиста России Сергея Гармаша состоялся в понедельник, 4 марта, в петербургском кафе бесплатных обедов для пожилых людей «Добродомик» в рамках проекта «Родина Добра» от активистов Putin Team.

В преддверии 8 марта Гармаш пообщался с приглашенными на встречу ветеранами ВОВ и поздравил прекрасную половину аудитории с наступающим Международным женским днем, говорится в пресс-релизе организаторов, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

В рамках встречи Гармаш поделился своим театральным опытом, рассказал о разноплановых ролях в театре и кино и побеседовал с гостями «Добродомика» о своей семье и становлении себя как актера.

В завершении мероприятия Гармаш прочитал отрывок любимого стихотворения советского киносценариста и поэта Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью».

В феврале активисты движения Putin Team в Санкт-Петербурге и певица Зара организовали мероприятие для ветеранов ВОВ и пенсионеров в кафе бесплатных обедов для пожилых людей «Добродомик».