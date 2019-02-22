Putin Team и Зара организовали праздник для ветеранов ВОВ в Петербурге

Активисты движения Putin Team в Санкт-Петербурге и певица Зара организовали мероприятие для ветеранов ВОВ и пенсионеров в кафе бесплатных обедов для пожилых людей «Добродомик».

В преддверии Дня защитника Отечества, народная артистка России и артистка ЮНЕСКО во имя мира выступила перед пожилыми посетителями «Добродомика» с военно-патриотическими песнями. Пенсионеры подпевали, танцевали, читали певице стихи и по-домашнему беседовали с Зарой за чашкой чая. Во время диалога ребенок войны Анатолий Максимович вспомнил строки, написанные Твардовским, и посвятил их Заре.

Движение Putin Team и «Добродомик» договорились о дальнейшем взаимодействии в рамках проекта «Родина добра» и запланировали мероприятие для посетителей кафе на март, говорится в сообщении Putin Team, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.