Инвестиции в основной капитал в России увеличились за прошлый год

Согласно данным Росстата, по итогам прошлого года инвестиции в основной капитал в России увеличились по сравнению с 2017 годом на 4,3%.

Таким образом объем инвестиций за 2018 год в абсолютном выражении составил 17 трлн 595 млрд рублей, передает ТАСС.

В 2017 году инвестиции в основной капитал в России по сравнению с предыдущим годом увеличились на 4,4% и составили 15 трлн 970 млрд рублей.