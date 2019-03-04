Россияне продолжают бить рекорды по визитам в Грузию

В феврале этого года численность визитеров из России в Грузию составила 69 тыс. 675 человек, что на 14,1% больше, чем в феврале 2018-го, сообщили в национальной администрации туризма Грузии корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Всего Грузию в феврале посетило 247 тыс. 705 иностранцев. Больше, чем граждан России, Грузию в феврале посещали только представители Азербайджана (83 тыс. 511 человек) и Армении (70 тыс. 78).

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в январе этого года численность визитеров из России в Грузию составила 85 тыс. 922 человека, что на 16,8% больше, чем в январе 2018 года.

Напомним, что в прошлом году Грузию посетил 1 млн 404 тыс. 757 граждан России, что на 23,8% больше, чем в 2017 году.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. При этом россиянам виза в Грузию не нужна.

Доходы Грузии от туризма в прошлом году составили 3,2 млрд долларов.