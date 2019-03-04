Российские противогазы впервые протестировали в космосе

На Международной космической станции впервые испытали космические противогазы российского производства, сообщили в Роскосмосе.

«3 марта на Международную космическую станцию прибыл новый корабль Crew Dragon. Его встречали Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак … Впервые в истории станции экипаж работал в противогазах ИПК (изолирующий противогаз космический) российского производства. Они предназначены для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от токсичных газо- и парообразных продуктов», – говорится в сообщении госкорпорации в Facebook.

В российских противогазах Кононенко и Сен-Жак исследовали пробы воздуха в корабле, после чего доложили на Землю о результатах работы.

В феврале на борту МКС Кононенко впервые провел испытания космического огнетушителя.

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