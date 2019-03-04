Российские противогазы впервые протестировали в космосе

Взгляд
4 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Что ждет газовый рынок Европы в ближайшее время

2008 год. Это театрализованное представление – протест с требованием закрыть месторождение Гронинген. Теперь мечта экологов сбылась сама собойФото: Piroschka Van De Wouw/Reuters
Гигантское газовое месторождение Гронинген, расположенное в Нидерландах, иссякло. Это событие имеет важнейшее значение не только для всей Европы. Дефицит голубого топлива в Евросоюзе по прогнозам будет все более нарастать. Как это сочетается с переходом европейцев на возобновляемые источники энергии и как происходящее выглядит с точки зрения России? Подробности...
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Выборы в Эстонии привели к власти «нацистов во фраках»

Главный лозунг на факельном шествии EKRE – «Эстония для эстонцев!»Фото: Ints Kalnins/Reuters
В Эстонии на выборах победил расизм. Такой вывод из прошедшего голосования в местный парламент делают защитники «неграждан» и русских школ. Но если в Эстонии так много наших соотечественников, в том числе и с местным гражданством, почему проиграла партия, которую называли пророссийской? И что теперь ждет русское население страны?  Подробности...
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Как врачи оказались сильнее следователей

У дверей подъезда, где погибла девочка, – стихийный мемориалФото: Юрий Васильев
Чудовищная трагедия трехлетней девочки, оставленной матерью умирать от голода и жажды, породила еще один важнейший сюжет. Спецкор газеты ВЗГЛЯД – о том, как врачам из Кирова удалось освободить заведующую детской поликлиникой Тамару Пермякову, задержанную по делу о халатности в связи с гибелью ребёнка. Подробности...
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Национальная мифология уничтожает население Украины

Украинские националисты своими руками уменьшают население УкраиныФото: Efrem Lukatsky/AP/ТАСС
Как только постмайданная власть начала достигать успехов в вопросах возвращения в европейскую семью народов и решительного отказа от «имперского наследия», то обнаружила, что жить на этой прекрасной Украине вскоре станет некому. Украинцы принялись массово вымирать. И это сильно противоречит тому национальному мифу, который сегодня внедряют в головы оболваненных жителей Украины. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Антипрививочники убивают своих детей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Диагноз поставили быстро. Но появились новые осложнения, и потерявшим спесь родителям вымотанные медики очень резко сказали: «Это вы виноваты». Через неделю у мальчика случился миокардит. На вскрытии сердце было как вареное мясо. Подробности...
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В мировой политике сложилась ситуация «стратегической паузы»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Накал региональных конфликтов и геополитических споров останется высоким. Никуда не денется и битва глобального начальства с национал-популистскими инсургентами. Но резервы для наступлений и контрнаступлений исчерпаны. Подробности...
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Запрос на уважение – всеобщий

Антон Крылов, журналист
У нас – дубина народного гнева, у них – возможность вносить законодательные инициативы. Это довольно грубая формулировка, к тому же глубинно неправильная, потому что нет никаких нас и их. Все хотят уважительного отношения. Подробности...
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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал

      В Рио-де-Жанейро стартовал карнавал, кульминацией которого станут выступления лучших городских школ самбы. В этом году в красочном шествии принимают участие порядка 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов. В городе перекрыты центральные улицы и даже объявлены дополнительные выходные
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      Русская река затопила американский город

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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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          Российские противогазы впервые протестировали в космосе

          4 марта 2019, 16:25

          Текст: Абдулла Шакиров

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          На Международной космической станции впервые испытали космические противогазы российского производства, сообщили в Роскосмосе.

          «3 марта на Международную космическую станцию прибыл новый корабль Crew Dragon. Его встречали Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак … Впервые в истории станции экипаж работал в противогазах ИПК (изолирующий противогаз космический) российского производства. Они предназначены для защиты органов дыхания и зрения космонавтов от токсичных газо- и парообразных продуктов», – говорится в сообщении госкорпорации в Facebook.

          В российских противогазах Кононенко и Сен-Жак исследовали пробы воздуха в корабле, после чего доложили на Землю о результатах работы.

          В феврале на борту МКС Кононенко впервые провел испытания космического огнетушителя.

          Ранее газета ВГЛЯД писала о том, что ожидает российскую космическую отрасль в 2019 году.


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