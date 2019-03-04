Рогозин призвал сделать космические снимки доказательством в суде

Высокоточные спутниковые снимки могут стать доказательством в судебных спорах об имуществе, Роскосмос рассчитывает на принятие такого закона, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в ходе осмотра Научного центра оперативного мониторинга Земли вместе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Мы хотели бы также получить поддержку и рассчитываем на нее, чтобы результаты космической деятельности, касающиеся дистанционного зондирования Земли, высокоточные космические снимки, могли быть легализованы как средство объективной информации, использовались не только в имущественных спорах, но и самим государством, что касается мониторинга всей огромной территории нашей страны», – передает РИА «Новости» слова Рогозина.

Он выразил надежду, что закон, легализующий космические снимки как средство объективной информации, примут в ближайшее время.

Матвиенко заявила, что поддерживает предложение Рогозина о принятии такого закона. По ее словам, в этом случае высокоточные спутниковые снимки смогут служить доказательством в судебных спорах о незаконных рубках леса.

«Роскосмос» представляет снимки о незаконных рубках, а в суде этот снимок не используется как доказательная база. Но это объективные данные, которые должны учитываться, мы это сделаем», – сказала спикер.

По ее словам, сенаторы каждые полгода намерены заслушивать итоги реализации плана по противодействию незаконным рубкам леса, обеспечивая при необходимости законодательную базу. Матвиенко напомнила, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручал проработать новую редакцию Лесного кодекса.

Она назвала недопустимой ситуацию, по которой часть информации по мониторингу Земли Россия вынуждена закупать у иностранных компаний, так как у страны есть свои возможности. Матвиенко также поддержала инициативу о расширении орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Рогозин, в свою очередь, отметил, что Роскосмос рассчитывает на поддержку Федерального собрания в продвижении проекта глобальной спутниковой группировки «Сфера». Речь идет о программе Глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи. Проект изначально был представлен под названием «Эфир», система должна была состоять из 288 спутников. Позже было объявлено о новом этапе развития системы с наименованием «Сфера», рассчитанной на 640 спутников.

В июле президент России Владимир Путин поддержал создание отдельной федеральной целевой программы по проекту глобальной спутниковой системы «Сфера», который увеличит число российских спутников на орбите в пять раз.