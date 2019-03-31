Нурмагомедов напомнил, как «обесчестил» Макгрегора

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбления своего бывшего соперника, ирландца Конора Макгрегора.

«Деньги приходят и уходят, а честь – это то, что ты потерял навсегда тем вечером. Живи с этим. Закончил карьеру в ММА, но начал карьеру в Twitter?» – написал Нурмагомедов в своем Twitter.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова «маленькой крысой».

Отметим, что ирландец завершил карьеру в ММА, его последний бой состоялся в октябре 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову.