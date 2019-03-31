В кабмине согласились приравнять электронные сигареты к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений согласилась с Минздравом в том, что оборота электронных сигарет должен подлежать единому регулированию с остальной никотиносодержащей продукцией, министерству рекомендовано обеспечить внесение изменений в законодательство.

«Поддержать позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о необходимости единого государственного регулирования оборота и потребления никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина любыми способами», – передает РИА «Новости» текст протокола заседания правкомиссии.

Предлагается применять весь перечень мер для «предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и потребления табака, сокращения потребления табака».

Кроме того, Минздраву, Роспотребнадзору, Минсельхозу и ФАС рекомендовано обеспечить внесение изменений в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», добавив туда устройства, которые предназначены для потребления никотина.

«Во взаимодействии с Роспотребнадзором и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих применение единых подходов к обороту некурительных табачных изделий на территории Российской Федерации, по аналогии с регулированием снюса и насвая», – отмечается в документе.

Ведомства должны проинформировать о проведенной в этом направлении работе до 1 июля 2019 года.

В конце января московские депутаты приняли закон, запрещающий продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов и предполагающий штрафы за привлечение не достигших 18 лет к курению. В мае 2018 года аналогичный закон был принят в Московской области.