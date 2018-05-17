Мособлдума запретила продавать вейпы несовершеннолетним

Депутаты Московской областной думы приняли закон о запрете продажи несовершеннолетним электронных сигарет, вейпов и жидкости для электронных сигарет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрея Голубева. Закон был принят единогласно.

Напомним, в ноябре 2016 года на круглом столе в Мосгордуме, посвященном регулированию продажи электронных сигарет, приняли резолюцию о запрете на курение вейпов в общественных местах и продажи их несовершеннолетним.

В ноябре 2017 года заксобрание Санкт-Петербурга приняло закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним: штрафы за его нарушение будут достигать 50 тыс. рублей.