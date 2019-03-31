Жене экс-министра обороны Украины не дали проголосовать

Кандидат в президенты Украины, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, в 2005-2007 годах занимавший пост министра обороны страны, в воскресенье проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке в Киеве; его жены в списках для голосования не оказалось.

Гриценко пришел на избирательный участок в Голосеевском районе Киева со своей супругой, журналисткой Юлией Мостовой, которая не смогла проголосовать, так как ее не оказалось в списках избирателей, передает ТАСС.

Кандидат в президенты Украины признался, что у него «настроение классное», а у жены – «плохое, потому что ее лиши права проголосовать впервые за все годы».

Мостовая сказала, что ранее убедилась в том, что была включена в списки, и призналась, что не понимает, почему в итоге ее фамилию не нашли.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



В воскресенье на Украине проходят президентские выборы. На высший государственный пост претендуют рекордные 39 кандидатов. Лидерами гонки считаются шоумен Владимир Зеленский, пользующийся наибольшей поддержкой украинских граждан, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Ожидается, что будущий президент Украины определится во втором туре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие главные сюрпризы преподнесли нынешние выборы главы украинского государства.