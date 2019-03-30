В Зеленограде мать подростка арестовали за отрезание уха сыну

В Зеленограде мать 12-летнего мальчика заподозрили в том, что она отрезала ему ухо и избила скакалкой, об этом сообщает старший помощник руководителя московского главка СК Москве Юлия Иванова.

В отношении 46-летней женщины возбудили уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Мать мальчика обвиняется в «умышленном причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Согласно данным следствия, женщина в своем доме Зеленограде избила мальчика скакалкой и строительным ножом частично отрезала ему правую ушную раковину.

В школе обратили внимание на поведение подростка, не снимавшего два дня подряд головной убор. Администрация школы, обнаружив повреждения, сообщила в правоохранительные органы.

На данный момент потерпевший находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград», его мать заключена под стражу.

Ранее в субботу няня, подозреваемая в истязании малолетних двойняшек в Москве, также была заключена под стражу.