108-летняя россиянка раскрыла секрет долголетия

В станице Глазуновская Волгоградской области живет старейшая жительница района Марфа Менькова, которой в мае исполнится 109 лет: она раскрыла секрет своего долголетия.

Родилась Марфа Нефедовна 10 мая 1910 года в большой крестьянской казачьей семье. Она признается, что прожила тяжелую жизнь. Ее семья пережила несколько войн, голод, смерти, пожар дома и удар молнии. Денег всегда не хватало, иногда приходилось просить хлеб у соседей, рассказала она РИА «Новости».

Несмотря ни на что она остается хозяйкой в доме, и уверенно говорит, что самым важным в ее жизни всегда были дети. В тяжелые послевоенные годы ей предлагали отдать ребят в детдом, но женщина категорически была против: «Лучше сама буду голодной, но их никому не отдам».

Марфа Нефедовна вырастила троих детей и шесть внуков, а теперь, когда ей почти 109 лет, у нее есть восемь правнуков, а также пять праправнуков, которые стараются ее навещать.

Сейчас с долгожительницей живет ее сын Михаил Фомич, который считает своим долгом заботиться о ней.

«Я ничего делать не могу. Рука болит. Не вижу уже, как в тумане. Спасибо, сын, дочь ухаживают за мной хорошо. Люблю их, я их не бросила. Вот так их вырастила», – говорит Марфа Нефедовна.

Как рассказывает Михаил Фомич, его мама никогда в жизни не пила спиртного и не ругалась матом. Кроме того, она не признает лечение таблетками – вот в чем секрет долголетия. К тому же, в роду Меньковых всегда было много долгожителей. Например, мама Марфы дожила до 92 лет, а дядя – до 94 лет.

Сейчас Марфу Нефедовну считают самым пожилым человеком в Волгоградской области, а потому главным символом станицы.

Ранее в Минздраве назвали основные привычки долгожителей.