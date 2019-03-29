Южная Корея выдала США обвиняемого в кражах с американских счетов украинца

Сеул выдал США гражданина Украины Александра Мусиенко, подозреваемого в краже 2,8 млрд долларов со счетов американских компаний и частных лиц, рассказали в министерстве юстиции США.

«Согласно обвинительному заключению, Мусиенко обвиняется в участии в масштабной международной схеме по отмыванию денег и мошенничеству, направленной против корпораций и частных лиц США. Предположительно он запустил схему в 2009 году и продолжал до 2012 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Минюст отмечает, что украинец работал с кибермошенниками, взламывавшими онлайн-банковские счета. Также Мусиенко переводил украденные деньги на счета посредников в подставных фирмах, которые перечисляли средства за рубеж.

В прошлом году в Австрии задержали гражданина Украины, влезшего в чужой дом в Зальцбурге в одних трусах.