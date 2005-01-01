Кучерена надеется на сознательность чеченцев и без призывов Кадырова

Председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена, прокомментировал газете ВЗГЛЯД сдачу полиции водителя Mercedes Gelandewagen, ставшего виновником ДТП с двумя погибшими в Москве, после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова явиться в правоохранительные органы.

По мнению эксперта, попытки скрыться и убежать не могут увенчаться успехом в современном мире – у правоохранительных органов существуют технологии, которые помогают преследовать человека независимо от его места нахождения при наличии для этого соответствующих оснований.

«Понятно, что человек попадая в психотравмирующую ситуацию может совершать неадекватные действия, но это не означает что нужно сбегать и ждать, пока кто-то его пригласит прийти к следствию, он должен сам проявлять эту инициативу и сам искупать вину перед потерпевшими», – уверен Кучерена.

Призыв Кадырова, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что главе чеченской республики не безразлично, что совершают жители Чечни.

«Надеюсь, что четкая, понятная и принципиальная позиция Рамзана Кадырова, говорящая о том, что если человек совершил нарушение, то он должен предстать перед законом поможет жителям Чеченской республики впредь проявлять сознательность самостоятельно, без призывов к этому главы республики», – сказал Кучерена.

Напомним, 24 марта на Можайском шоссе Mercedes столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья. Женщина и ребенок, находившиеся в салоне «Нивы», скончались, отец семейства попал в больницу, но выжил. Водитель Mercedes Муслим Джамбеков с места аварии скрылся.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсетях осудил действия Джамбекова и обратился к нему с призывом сдаться полиции. После сообщения Кадырова виновник ДТП явился в правоохранительные органы.