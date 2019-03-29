Руководитель ветеранов «Альфы» назвал инцидент в Назрани уголовным беспределом

«Есть опасность, что публичные акции могут перерасти в незаконные действия», – сказал газете ВЗГЛЯД президент ассоциации ветеранов «Альфы» Сергей Гончаров. Так он прокомментировал инциденты, которые сопровождают митинги в столице Ингушетии Назрани.

«Мы наблюдаем выражение гражданами своих взглядов, к которому, к сожалению, примешивается уголовный беспредел», – отметил президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Напомним, в среду стало известно, что несколько мужчин проникли в здание мэрии Назрани и ранили трех человек из травматических пистолетов. «Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным, ранен, в том числе сын мэра Назрани Алихана Тумгоева, его охранник и посторонний», – сообщил источник «Интерфакса». Отмечалось, что нападение произошло через некоторое время после того, как Тумгоев попытался успокоить протестующих, и призвал наладить диалог.

Гончаров также напомнил о провокациях, имевших место во время митинга в среду в ингушской столице. «В 18 часов люди должны расходится. Но они не расходятся, и когда сотрудники Росгвардии или полиции начинают освобождать данное место, то в них начинают кидать камни, стулья, металлические предметы», – напомнил Гончаров. Нападение на сотрудников правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей – «это уголовно наказуемое деяние, по-другому его никто трактовать не может», констатировал собеседник.

Одновременно «наши оппоненты» пытаются вбрасывать фейковые новости о том, что «на протест вышел народ» не надо бросаться таким словом, как «народ», это совершенно другое понятие, – заметил Гончаров. «Надо говорить – вышли жители республики в количестве 250 человек», – добавил собеседник. К протестующим нет претензий, пока их действия находятся в рамках закона (тем более, что руководство Ингушетии, действуя в рамках закона, согласовало уличную акцию), но подобная раскачка ситуации грозит превращением публичного выражения недовольства в незаконные действия, подчеркнул Гончаров.